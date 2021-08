Ministerul Afacerilor Externe (MAE) aduce "un omagiu pios" memoriei victimelor de etnie roma ale Holocaustului si subliniaza ca "suferintele indurate de romi in lagarele de concentrare si exterminare naziste si ale aliatilor acestora, in timpul celui de Al II-lea Razboi Mondial, au fost, mult timp, necunoscute publicului larg, ceea ce a contribuit la perpetuarea prejudecatilor care afecteaza aceasta comunitate".



Pe 2 august se marcheaza Ziua nationala de comemorare a Holocaustului impotriva romilor - Samudaripen, stabilita prin lege, in 2020.



MAE reaminteste, intr-un comunicat…