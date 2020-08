Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sambata, o convorbire telefonica cu omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, acesta din urma confirmand ca tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisa in continuare in aceleasi conditii.



"In cadrul discutiei a fost obtinuta confirmarea, din partea ministrului Peter Szijjarto, ca tranzitul cetatenilor romani prin Ungaria, respectiv accesul cetatenilor romani - lucratori transfrontalieri nu vor fi afectate. Astfel, conform oficialului ungar, tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisa in continuare in aceleasi conditii…