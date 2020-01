Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde sunt prognozate fenomene meteo severe. Astfel, in partea de est a tarii sunt asteptate ploi, lapovita si ninsori, in timp ce in zona Marii Egee va fi vant puternic.

- Numai 1% din cei 12.000 de minori solicitanti de azil care traiesc in taberele insalubre de pe insulele elene din Marea Egee merg la scoala, ceilalti fiind privati de educatie, conform unei estimari a Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR), transmite marti AFP, potrivit Agerpres.'Copiii…

- Grecia este sub cod galben de precipitatii si vant, incepand de miercuri, din cauza unui camp de aer rece provenit din zona Balcanilor, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Conform unui comunicat al MAE, in aceasta situatie, Agentia de meteorologie locala a emis un cod galben…

- O turista a supravietuit timp de doua zile in larg intr-o salupa, in Marea Egee, cu ajutorul dulciurilor pe care le avea la ea, informeaza marti BBC. Kushila Stein, in varsta de 45 de ani, din Noua Zeelanda, a fost salvata la nord de insula Creta, duminica. In timpul celor 37 de ore in care s-a aflat…