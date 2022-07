Ministerul Afacerilor Externe anunța numirea de catre ministrul Bogdan Aurescu in funcția de purtator de cuvant al MAE a lui Radu Mihail Filip. Radu Mihail Filip are o vasta experiența atat in Centrala MAE, cat și in Serviciul Exterior. A activat in cadrul Ambasadei Romaniei in Ucraina (2019-2022) și al Ambasadei Romaniei in Republica Moldova (2014-2019), in calitate de consilier diplomatic și, respectiv, secretar II. A gestionat atat comunicarea publica și relația cu mass-media, cat și o serie de dosare bilaterale relevante.Anterior, și-a desfașurat activitatea in cadrul Direcției Purtator de…