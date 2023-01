Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca marți, 31 ianuarie 2023, este anunțata o greva generala, la nivel național, context in care sunt așteptate perturbari ale tuturor categoriilor de transport. Pe linia circulației feroviare naționale (TGV, Ouigo), locale (TER, Intercites, Transilien) și internaționale (Thalys, […] Articolul MAE a emis o atenționare de calatorie pentru cei care ajung in Franța a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .