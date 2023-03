Madridul vrea să ducă în America pămînt spaniol contaminat radioactiv Spania a cerut Statelor Unite sa excaveze și sa mute pe teritoriu american zeci de mii de metri cubi de pamint din Almeria care a fost contaminat radioactiv in 1966 cind un bombardier B-52 cu bombe nucleare la bord s-a prabușit aici, scrie digi24.ro. O sursa din ministerul de externe spaniol a confirmat ca cererea a fost trimisa SUA și face trimitere la un acord din 2015, dintre cele doua țari, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

