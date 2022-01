Sesiunea de depunere a proiectelor pentru submasura 4.2 „Sprijin pentru investiții in procesarea și marketingul produselor agricole” – componenta „Sprijin pentru investiții de modernizare in procesarea și marketingul produselor agricole”, din cadrul PNDR se prelungește pana la data de 07 februarie 2022, valoarea fondurilor puse la dispoziție se ridica la 182 milioane euro, anunța Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR). Termenul inițial de depunere a proiectelor expira pe 7 ianuarie. Cele 182.777.722 euro sunt imparțite in doua componente, dupa cum urmeaza: Sprijin pentru investiții…