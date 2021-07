Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Los Angeles a respins cererea inaintata de Britney Spears vizand eliminarea tatalui ei din tutela impusa prin ordin judecatoresc in 2008 dupa ce cantareata a suferit o cadere nervoasa. In virtutea acestei caderi, James Spears detine controlul asupra afacerilor artistei, au precizat media…

- Un judecator a respins miercuri cererea de a-l înlatura pe tatal cântaretei Britney Spears din rolul de co-tutore al averii ei, relateaza NBC citat de news.ro. Cererea de a-l suspenda pe James "Jamie" Spears odata cu desemnarea unei institutii financiare ca unic tutore…

- Britney Spears si-a cerut scuze fata de fani pentru ca nu le-a impartasit mai devreme trauma legata de tutela ei judiciara, informeaza DPA. In prima ei declaratie publica de la afirmatiile sale explozive din cadrul audierii de miercuri in procesul ce vizeaza anularea tutelei sale judiciare, superstarul…

- Mariah Carey, Cher si Halsey se numara printre vedetele din industria muzicala care si-au exprimat solidaritatea fata de cantareata Britney Spears, in urma marturiei depuse miercuri in instanta de vedeta pop americana in cadrul unui proces ce vizeaza anularea tutelei sale judiciare, informeaza DPA.…

- Britney Spears nu are control asupra deciziilor financiare sau personale. Aceasta putere a fost acordata tatalui ei, Jamie Spears, și avocatului ei, Andrew Wallet. „Este dorința și visul meu ca toate acestea sa se incheie”, a spus vedeta. „Vreau doar viața mea inapoi. Tutela ar trebui sa se incheie.…

- Mariah Carey, Cher si Halsey se numara printre vedetele din industria muzicala care si-au exprimat solidaritatea fata de cantareata Britney Spears, in urma marturiei depuse miercuri in instanta de vedeta pop americana in cadrul unui proces ce vizeaza anularea tutelei sale judiciare, informeaza DPA.…

- Miercuri, 23 iunie, Britney Spears a depus pentru prima data marturie in procesul pentru tutela ei. A cerut ca Jamie Spears, tatal ei, sa nu ii mai fie tutore, declarand ca acesta a controlat-o „100.000%” si ca acest aranjament ii face mai mult rau decat bine. Celebra cantareața in varsta de 39 de ani…

- Aflata sub tutela judiciara de mai bine de 12 ani dupa ce a fost diagnosticata cu tulburari psihologice, cantareata Britney Spears a cerut marti, prin intermediul avocatului ei, sa se adreseze instantei din Los Angeles care se ocupa de cazul sau, iar aceasta i-a stabilit o audiere pe 23 iunie, informeaza…