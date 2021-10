Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Tzanca Uraganu și Madalina Miu capata proporții nebanuite! Femeia care ii este inca soție manelistului a facut noi acuzații grave, iar artistul a urmat-o cu afirmații și mai halucinante. Intreaga scena s-a petrecut in direct, la Antena Stars.

- Scandal de proporții in showbiz-ul romanesc. Știm cu toții triunghiul amoros in care se afla celebrul artist Tzanca Uraganu, insa nimeni nu se aștepta ca inconvenientele dintre Madalina Miu, actuala soție in acte a manelistului, logodnica Alina Marymar și el sa ajunga tocmai in acest punct. Dupa numeroase…

- Florin Zamfirescu și Catalina Mustața s-au desparțit cu mulți ani in urma, insa separarea dintre cei doi actori a lasat multe semne de intrebare in randul fanilor. Așadar, acum, Florin Zamfirescu a spus lucrurilor pe nume și a explicat, fara ocolișuri, care a fost, de fapt, motivul din cauza caruia…

- Relația dintre Paula Lincan și Marian Mexicanu nu s-a terminat tocmai in termeni amiabili, fapt ce i-a propulsat pe cei doi foști intr-un scandal de zile mari. Din acest motiv, fosta partenera de viața a celebrului artist a adus acuzații dure la adresa acestuia și nici pana in ziua de azi tensiunile…

- Inca de la inceputul relației lor, Tzanca Uraganu și Madalina Miu au avut parte de o iubire controversata și deși au trecut cațiva ani, in continuare iși adreseaza ințepaturi unul altuia. In timp ce celebrul manelist se afișeaza pe la tot felul de evenimente cu logodnica lui, Alina Marymar, inca soția…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au sarbatorit doi ani de la cununia religioasa, așa ca artistul a facut dezvaluiri mai puțin știute din mariajul lor. Intr-un interviu pentru Antena Stars, Tavi Clonda a recunoscut ca el și soția intampina și dificultați in relație, insa le rezolva pe toate discutand,…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai iubite și cunoscute cantarețe de muzica populara din Romania. Dincolo de scena, artista traiește o poveste de iubire de aproximativ 36 de ani cu Bebe Mihu. Sunt casatoriți de 30 de ani, iar aceasta a facut acum dezvaluiri neștiute din mariajul ei. De-a lungul…

- Sorina Ceugea și Danezu formeaza unul dintre cuplurile mondene care iși traiesc povestea de iubire departe de lumina reflectoarelor, dar atunci cand au ceva de spus, fara ezitare, o fac la Antena Stars. Acum, in direct, cei doi au dezvaluit publicului larg detalii neștiute din trecutul relației lor,…