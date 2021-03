Mădălina Ghenea joacă rolul Sophiei Loren în filmul „House of Gucci” Filmul „House of Gucci” va reda viața și, implicit, decesul ultimului moștenitor al imperiului Gucci, Maurizio Gucci. Protagoniștii peliculei sunt actrița Lady Gaga (34 de ani), in rolul Patriziei Reggiani (72 de ani), și Adam Driver (37 de ani), in rolul lui Maurizio Gucci. Dupa ce a fost parasita de Maurizio, Patrizia a angajat un asasin pentru a-și ucide fostul soț. Madalina Ghenea joaca rolul Sophiei Loren in filmul „House of Gucci” In producția regizata de Ridley Scott, Madalina Ghenea (33 de ani) interpreteaza rolul Sophiei Loren (86 de ani). Potrivit presei internaționale, pelicula s-ar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare a ajuns la 6,22 la mia de locuitori in București, iar in mod normal s-ar impune carantinarea orașului. Autoritațile incearca insa sa limiteze raspandirea noului coronavirus cu o serie de noi restricții. Numarul cazurilor de COVID-19 a fost in continua creștere in București, astfel…

- Madalina Ghenea, 33 de ani, filmeaza la Roma alaturi de celebrul actor Al Pacino, care va implini 81 de ani pe 25 aprilie. Regizorul Ridley Scott a distribuit-o pe frumoasa actrița romana in filmul „House of Gucci”, pentru a o interpreta rolul marii dive Sophia Loren, relateaza cotidianul italian La…

- Marți, 23 martie 2021, iubita artistului Florin Ristei, solista și modelul Naomi Hedman, a implinit 28 de ani. Perechea s-a cunoscut pe platourile de filmare ale competiției muzicale X Factor, Naomi in calitate de concurent, iar Florin in calitate de jurat. Dupa ce artista a parasit competiția, cei…

- Gucci si-a deschis arhiva istorica pentru a-l ajuta pe regizorul britanic Ridley Scott sa recreeze tinutele si accesoriile potrivite pentru noul sau film despre asasinarea lui Maurizio Gucci, care a fost ucis in 1995 la ordinele fostei sale sotii Patrizia Reggiani, cunoscuta sub numele de „Vaduva Neagra”.…

- Casa de moda Gucci si-a deschis arhiva istorica pentru a-l ajuta pe regizorul britanic Ridley Scott sa recreeze tinutele si accesoriile potrivite pentru noul sau film despre asasinarea lui Maurizio Gucci, care a fost ucis in 1995 la ordinele fostei sale sotii Patrizia Reggiani, cunoscuta sub numele…

- Jennifer Lopez va interpreta rolul principal in „The Mother”, productie Netflix pentru care regizoarea Niki Caro, care a semnat recent adaptarea „Mulan” (2020), se afla in negocieri, informeaza Deadline, relateaza News.ro. „The Mother”, pe care Lopez il va fi produce, are in centru un asasin…

- Dani Oțil a șocat-o pe Loredana Groza cu dezvaluirea pe care acesta i-a facut-o in timpul emisiunii, cand aceasta a luat rolul de prezentator și-a intervievat pe Dani Oțil, Razvan Simion și Florin Ristei. Dani Oțil a lasat-o masca pe Loredana la Antena 1 Loredana Groza a luat in serios rolul de prezentator…