- Dorian Popa este unul dintre cei mai ravniti artisti din showbiz, insa femeile nu au nicio sansa la inima lui pentru ca locul este deja ocupat. Dorian Popa are o relatie solida si frumoasa cu Claudia Iosif.

- Extrem de discreta cu viata personala, talentata actrita de comedie vorbea foarte rar despre casnicia sa. Cei doi soti nu au avut copii.Actrita care s-a stins azi din viata la varsta de 90 de ani ramasese singura de aproape un sfert de secol.

- Nativele zodiei Gemeni nu prea au noroc in dragoste, scrie kfetele.ro. Dualitatea și superficialitatea nu le ajuta uneori sa atraga langa ele un barbat care sa le insufle ideea intemeierii unei familii. Insa, luna octombrie are un potențial uriaș, iar nativele zodiei Gemeni pot primi inelul de logodna.…

- Orice tanar care se respecta vrea sa-si impresioneze iubita, iar Fulgy de la Clejani nu face exceptie! Recent, fiul Vioricai si al lui Ionita nu s-a uitat la bani si i-a oferit celei care i-a „furat” inima o seara de neuitat.

- La data de 29 august a.c., ora 23.15, la sediul Postului de Poliție Slobozia Bradului s-a prezentat un barbat, in varsta de 41 de ani, din comuna Slobozia Bradului, sesizand faptul ca fiica lui, in varsta de 17 ani, a fost rapita in acea seara, in jurul orei 19.30, de catre patru persoane cunoscute…

- Gigi Hadid (24 de ani) este unul dintre cele mai apreciate modele ale momentului, ea defiland pe cele mai mari podiumuri ale lumii alaturi de sora mai mica, dar la fel de frumoasa, Bella. Din punct de vedere profesional Gigi are tot ce si-ar fi putut dori, iar cariera ei se afla pe panta ascendenta.…

- Harley Morgan, in varsta de 19 ani, și Rhiannon Bourdeaux, in varsta de 20 de ani, au murit in orașul Orange, la cateva minute dupa ce au plecat de la starea civila. Ei se aflau pe drum, cand mașina lor a fost lovita de un camion. In spatele autoturismului tinerilor se afla familia mirelui,…