Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, pregateste alocarea a doua miliarde de euro pentru asistenta militara suplimentara, in contextul conflictului din Ucraina, dintre care fonduri de un miliard de euro vor fi acordate Administratiei de la Kiev, informeaza site-ul Tagesschau.de. Supus presiunilor pentru…

- ”Liderii si-au afrmat determinarea de a continua sa creasca pretul platit de catre Rusia din cauza atacului sau brutal al Ucrainei si sa continue sa ofere un ajutor in domeniul securitatii Ucrainei, pentru ca ea sa se apere”, anunta intr-un comunicat Casa Alba, dupa aceasta convorbire. Presedintele…

- Citand o persoana care cunoaste indeaproape activitatile lui Gerhard Schroeder, saptamanalul german scrie ca acesta a avut, de asemenea, o discutie indelungata cu unul dintre cei mai apropiati consilieri ai liderului de la Kremlin.Fostul cancelar a parasit Moscova sambata dimineata devreme impreuna…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi ca omologul sau rus, Vladimir Putin, a formulat conditii inacceptabile pentru un armistitiu in Ucraina, transmite dpa. “Trebuie sa marturisesc ca astazi conditiile oferite (de Putin – n. red.) nu sunt acceptabile”, a spus Macron, referindu-se la convorbirea…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, i-au cerut, joi, presedintelui rus, Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, un armistitiu ”imediat” in Ucraina, relateaza The Associated Press. Orice solutie in Ucraina este necesar sa fie negociata intre Rusia si Ucraina,…

- Presedintele american Joe Biden are luni dupa-amiaza, la ora 15:30 GMT (17:30 ora Romaniei), o reuniune prin legatura video cu premierul britanic Boris Johnson, cu presedintele francez Emmanuel Macron si cu cancelarul german Olaf Scholz, dedicata „ultimelor evolutii legate de Rusia si Ucraina’”, scrie…

- Naftali Bennett, premierul Israelului, a discutat cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, sambata, dupa intalnirea de trei ore pe care a avut-o cu Vladimir Putin, la Moscova, scrie presa internaționala. Premierul Israelului a avut o conversație telefonica, sambata, cu președintele ucrainean, dupa…

- Liderii occidentali, intre care presedintele american Joe Biden, cancelarul german Olaf Scholz si presedintele francez Emmanuel Macron, promit sanctiuni ''rapide si drastice'' daca Rusia invadeaza Ucraina, a anuntat vineri Berlinul, dupa o teleconferinta intre aliati.