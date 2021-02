Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Emmanuel Macron a promis marti ca pana la sfarsitul verii acestui an va fi disponibil pentru ''toti francezii care il doresc'' un vaccin impotriva COVID-19, transmite dpa, potrivit AGERPRES. ''Pana la sfarsitul verii, noi, in Franta, vom fi in masura sa oferim un vaccin pentru…

- Statele Unite intenționeaza sa comande 200 de milioane de doze suplimentare de vaccin Covid-19 cu scopul de a vaccina 300 de milioane de persoane pâna la sfârșitul verii, a declarat marți un oficial guvernamental, potrivit AFP.Cu aceste achiziții, jumatate din vaccinul Pfizer și…

- Guvernul german va face tot posibilul pentru a proteja lanțurile de aprovizionare cu vaccinuri, chiar daca nu poate controla producția, a precizat cancelarul Angela Merkel, potrivit agenției Reuters . Germania ar trebui sa poata vaccina toți cetațenii pana la sfarșitul verii, a declarat Angela Merkel,…

- Presedintele Emmanuel Macron se afla in izolare de joi, la resedinta oficiala La Lanterne de la Versailles, in apropiere de Paris, din cauza testarii pozitive la noul coronavirus.Citește și Președintele Emmanuel Macron, testat pozitiv la noul coronavirus. Și premierul Jean Castex a intrat in autoizolareLudovic…

- Salvador Illa, ministrul spaniol al Sanatatii, a asigurat ca Spania ar trebui sa obtina imunitatea colectiva fata de Covid-19 la finalul verii 2021, cand, probabil, 70% din populatie va fi primit un vaccin, potrivit TVE si news.ro. Duminica, intr-un interviu, Illa s-a aratat convins ca primele…

- Restricțiile de circulație vor fi valabile de la ora 22:00, de marți, cu excepția nopții de Craciun.In ceea ce privește reluarea activitaților culturale, autoritațile vor analiza aceasta posibilitate cu trei saptamani mai tarziu decat se aștepta, respectiv pe 7 ianuarie, a precizat premierul.Franța…

- O țara europeana a anunțat ca o posibila campanie de vaccinare in masa ar putea incepe in perioada aprilie-iunie 2020. Franța planuiește sa administreze vaccinul anti-Covid populației printr-o campanie preconizata sa inceapa intre aprilie și iunie. Vaccinul anti-Covid va fi administrat in prima faza…