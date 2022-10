Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian aflat la sfarsit de mandat, Mario Draghi, i-a predat duminica stafeta primei femei prim-ministru din istoria Italiei, Giorgia Meloni, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, le cere barbatilor din partid sa acorde "creditul necesar" femeilor in politica, el afirmand ca in acest moment nu se intampla acest lucru "in adevaratul sens al cuvantului" si adaugand ca in cazul consilierilor sai tinde sa atinga proportia de 50% femei.…

- Noi cedam suveranitatea Romaniei din pix și aruncam Justiția la gunoi, concluzioneaza președintele Partidului Ecologist Roman (PER), Danuț Pop, dupa adoptarea legilor justiției in Parlament Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul italian demisionar Mario Draghi este foarte probabil sa il inlocuiasca pe Jens Stoltenberg in funcția de secretar general al NATO, a declarat o sursa din cadrul alianței pentru agenția rusa RIA Novosti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele american Joe Biden a cautat-o in timpul unui discurs pe deputata din Indiana Jackie Walorski, care a decedat intr-un accident rutier in august, parand sa fi uitat ca femeia a murit, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vaticanul a transmis Chinei ca Papa Francisc este dispus sa se intalneasca cu președintele chinez Xi Jinping in timp ce ambii lideri se aflau in capitala Kazahstanului, dar China a spus ca nu era suficient timp, a declarat joi o sursa de la Vatican citata de Reuters, potrivit Mediafax. Fii…

- Rusia condamna provocarile Statelor Unite și ale „sateliților” sai din stramtoarea Taiwan, a declarat președintele rus Vladimir Putin. La o intalnire cu președintele chinez Xi Jinping, Putin a subliniat ca Rusia adera la principiul "o singura China". Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Șeful ONU, Antonio Guterres, se va intalni cu Volodimir Zelenski și cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan pe 18 august la Lviv, a declarat marți purtatorul de cuvant Stephane Dujarric. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…