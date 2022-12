Macron, la Casa Albă: Trebuie să redevenim fraţi de arme Presedintele SUA, Joe Biden, l-a primit joi pe presedintele francez Emmanuel Macron la Casa Alba, dand startul unei vizite oficiale de stat menite sa consolideze relatia dintre SUA si Franta, in conditiile in care Macron a aparut ca un aliat critic pe fondul invaziei Rusiei in Ucraina, comenteaza CNN. "Inimile noastre se incalzesc intampinand prieteni atat de apropiati la Casa Alba", a declarat Biden in cadrul unei ceremonii oficiale de primire care, in ciuda diminetii reci de decembrie, a avut loc pe peluza de sud a Casei Albe. "Este o onoare autentica sa va primesc in prima vizita de stat pe… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

