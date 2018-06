Macron denunta lepra populista din Europa: Francezii stiu care e pretul nationalismului, pretul prostiei

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a denuntat, joi, ascensiunea atitudinilor nationaliste si populiste, o forma de "lepra care se raspandeste" in Europa, atragand riposta liderilor partidelor radicale din Italia, care au denuntat "ipocrizia" Parisului.



"Se raspandeste lepra in Europa - nationalismul care a renascut, inchiderea frontierelor de catre cei care tradeaza ideea de azil. (...) Am nevoie de oameni care sa creada in ideea Europei, de cetateni francezi care sa creada in acest proiect, intrucat ei stiu care a fost pretul nationalismului, pretul prostiei", a declarat Emmanuel…