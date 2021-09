Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, miercuri, ca forțele militare franceze au ucis militantul islamic Adnan Abu Walid al-Sahrawi, liderul Statului Islamic din Sahara de Nord, transmite Reuters. „Este un alt mare succes în lupta noastra împotriva gruparilor…

- Emmanuel Macron s-a angajat sa desfasoare „o initiativa puternica (...) de eliminare intr-un ritm accelerat a pesticidelor” atunci cand Franta va avea presedintia rotativa a Uniunii Europene, relateaza Le Figaro. „Vreau ca presedintia franceza a Uniunii Europene sa abordeze acest subiect al…

- Armata romana va trimite un contingent in Mali, intr-o misiune la care participa fortele speciale ale mai multor tari europene coordonate de Franta. Militarii romani vor actiona intr-o zona cu foarte multe probleme de la granita dintre Mali, Niger si Burkina Faso.

- Ministerul a explicat intr-un comunicat ca fortele de securitate aflate intr-o misiune de aprovizionare au fost prinse mai intai intr-o "ambuscada pregatita de grupuri teroriste armate", inainte ca militarii care incercau sa evacueze ranitii sa dea peste "un dispozitiv exploziv improvizat".Bilantul…

- Franta va incepe sa inchida baze in nordul Mali "in al doilea semestru al anului 2021", in cadrul reducerii prezentei sale militare in Sahel, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, in timpul unui summit al tarilor din G5 Sahel de la Paris, relateaza AFP. Inchiderea bazelor…

- Militarii de elita ai MApN se vor alatura unei coalitii formate din 13 state care lupta cu gruparile teroriste care actioneaza in tarile din Sahel, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger si Chad