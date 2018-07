Stiri pe aceeasi tema

- "Daca Toader are un plan de a sabota acest concurs prin descurajarea procurorilor cu experienta si rezultate din DNA, acestia sa se inscrie la concurs. Dejucarea planului sau este singura solutie, nu numai pentru DNA, ci si pentru tara. Cu cat sunt mai multi procurori independenti si profesionisti…

- Fostul ministru al Justiției Monica Macovei face apel la procurori sa se inscrie in cursa pentru conducerea DNA, menționand ca planul lui Tudorel Toader de "a sabota acest concurs trebuie descurajat"."Daca Toader are un plan de a sabota acest concurs prin descurajarea procurorilor cu experiența…

- A doua runda pentru selecția procurorului-șef al DNA va incepe pe șase august și va dura o luna, informeaza Ministerul Justiției, dupa ce cei patru candidați din prima runda au fost respinși vineri de instituția condusa de Tudorel Toader. Candidații pot depune cereri de inscriere, pentru funcția de…

- Tudorel Toader incepe evaluarea candidatilor la sefia DNA. Cei patru candidati sunt eligibili, iar o comisie va verifica programele manageriale. Candidații declarați admiși cu privire la indeplinirea condițiilor legale de participare la selecție vor susține un interviu in data de 26 iulie 2018, ora…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca sunt valorosi toti procurorii care si-au depus candidatura la selectia organizata pentru functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie. "La momentul acesta (in jurul orei 16,30 - n.r.) sau acum zece minute, erau patru pe care ii stiti. La ora…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat luni, despre lipsa candidaturilor la șefia DNA, ca, in opinia sa, acest fapt se explica prin aceea ca magistrații cred ca numirea se va face ca in trecut, prin ”ințelegere politica”. Toader a adaugat ca potențialii candidați ar ezita pentru ca știu foarte…

- "In acest moment nu este nici un candidat! Sunt convins de faptul ca maine vom avea candidaturi. In caz contrar se va relua procedura. Procedura se reia si in situatia in care candidatul/candidatii inscris/inscrisi este/sunt respins/ respinsi!", a precizat, pentru Mediafax, ministrul Justitiei, Tudorel…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineața, ca pana ieri niciun procuror nu se inscrisese in cursa pentru șefia DNA, insa are convingerea ca numarul candidaților va fi mai mare decat cel de la concursul pentru funcția de manager al DIICOT.„Fiți de acord ca nu monitorizez…