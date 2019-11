MĂCEL în Siria: 17 morţi în explozia unei maşini capcană Explozia, care s-a produs la vest de orasul Ras al-Ain, s-a soldat si cu peste 20 de raniti, a anuntat intr-un comunicat Ministerul turc al Apararii, care acuza de comiterea acestui atentat militia kurda YPG. "Grupul terorist YPG isi continua atentatele care ii vizeaza pe civili. Ucigasii de copii au aruncat de aceasta data in aer o masina capcana in satul Tal Halaf, la vest de Ras al-Ain, ucigand 17 persoane si ranind peste 20", a afirmat ministerul turc. Atentat cu masina-capcana in nordul Siriei: sunt noua morti, printre care si doi copii, si 22 de raniti Ras al-Ain… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

