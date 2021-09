Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit la ultimul etaj al cladirii situate aproape de gara Porta Nuova, una dintre cele mai mari din tara, a transmis brigada de pompieri pe Twitter.Pompierii si echipele de salvare au evacuat aproximativ 100 de persoane in orasul Torino din nordul Italiei dupa izbucnirea unui incendiu…

- Prefectura Suceava a informat ca astazi, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 23.179 de persoane declarate vindecate de coronaviurus. De asemenea, totalul persoane vaccinate la nivelul județului Suceava a ajuns…

- Institutul National de Sanatate Publica a transmis ca, in saptamana 2-8 august, 81.2% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate. De asemenea, peste 23% dintre deceseau survenit la personae vaccinate cu schema completa. ”Raport INSP saptamana 2 – 8 august: 81.2% din…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,04 (ieri 0,03); -persoane internate la ATI: 3 (ieri 3); -persoane internate in spital: 44 (ieri 40); -persoane…

- UPDATE: Ciocnirea s-a produs la scurt timp dupa ora locala 8 (9, ora Romaniei), iar presa locala relateaza ca este vorba de doua trenuri care transportau de persoane, dintre care unul este un Western Express, potrivit Reuters.UPDATE: Bilanțul victimelor crește la peste 40 de persoane. Pana in acest…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca Franta a depasit pragul de 40 de milioane de persoane vaccinate cu o prima doza de vaccin impotriva covid-19, relateaza AFP. „Toti, impreuna vom invinge virusul. Continuam!”, a transmis Macron. „40 de milioane de…

- Pana astazi, 9 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.174 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 54 cazuri…

- Astazi, 16 iunie 2021, este a doua zi consecutiva in care, in județul Alba, nu s-a inregistrat niciun caz nou de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.370 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre…