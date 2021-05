Germania este dispusa sa preia o parte dintre migranti pentru a ajuta Italia, dupa ce un mare numar de persoane au traversat recent Mediterana in barci supraaglomerate din nordul Africii spre aceasta tara sud-europeana, a declarat joi ministrul de externe Heiko Maas, aflat intr-o vizita la Roma, transmite dpa. Numarul migrantilor imbarcati in aceasta calatorie periculoasa a crescut puternic in ultimele zile, peste 2.000 ajungand pe insula italiana Lampedusa la sfarsitul saptamanii trecute. 'Italia nu poate fi lasata singura cu aceasta problema aici', a afirmat seful diplomatiei germane…