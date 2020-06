Stiri pe aceeasi tema

- Prezent in platoul emisiunii ”Politica” cu Natalia Morari de la canalul Tv8, a declarat ca in aceste momente nu ii mai este frica de nimic și ca va face tot posibilul ca Vlad Plahotniuc sa ajunga la inchisoare ”Eu de foarte mulți ani nu ma mai tem de nimic. Plahotniuc ma putea omori in orice moment.…

- Deputatul Maiei Sandu, Sergiu Litvinenco, este agentul lui Vlad Plahotniuc. Declarațiile au fost facute de catre Veaceslav Platon, dupa ce a ieșit din inchisoare. “Real, acest om lucreaza pentru Plahotniuc și a primit comanda. Avocații m-au informat ca au efectuat expertiza lingvistica a textului publicat…

- Detalii terifiante facute publice de judecatori in motivarea unei sentinte dintr-un dosar de omor. Un individ de 38 de ani din Bratesti a primit 14 ani de inchisoare pentru tentativa de omor calificat asupra unui membru al familiei. Victima din dosar este sotia sa, o femeie cu care Nechita Sfeclis are…

- Fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea (foto) si-a batut joc de Inalta Curte de Casatie si Justitie. O demonstreaza documentele pe care Lumea Justitiei le publica in exclusivitate. Onea a mintit instanta supreama, fiind demascat chiar de adjunctul Sectiei pentru investigarea infractiunilor in justitie…

- Susținatoții curentului anti-5G sunt destul de mulți și destul de vocali. Totuși, in ultima perioada, unii dintre aceștia au ajuns sa fie și agresivi, iar printre cei mai afectați sunt angajații din domeniul telecomunicațiilor, relateaza Playtech.ro .

- Omul de afaceri Veaceslav Platon, inchis pentru acte de escrocherie și spalare de bani in proporții deosebit de mari, a spus ca pe numele a trei procurori, care au instrumentat dosarul sau, au fost intentate cauze penale pentru falsificare. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „Politica”,…

- Președintele țarii, Igor Dodon, a reiterat poziția sa fața de situația in care a aparut in cadrul inregistrarii, unde apare alaturi de ex-democrații Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov, in cadrul unei intrevederi din vara anului trecut, precizand ca videoul a fost trucat, nu știe cine este Cornel al…

- Prelungirea starii de urgenta cu inca o luna nu se mai face cu acordul unanim al partidelor. Partidele de opozitie reproseaza guvernului ca timp de o luna nu a luat masuri de stimulare a economiei. Romania nu a urmat exemplul altor tari. In prima luna s-a actionat strict pe luarea masurilor de protectie…