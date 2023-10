Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Benjamin Netanyahu si-a retras duminica o postare de pe reteaua de socializare X in care acuza serviciile de informatii ale Israelului ca au esuat in a-l avertiza in privinta planurilor Hamas de a ataca tara si in locul acesteia a pus o postare

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a atacat duminica sefii serviciilor de informatii, spunand ca acestia nu l-au avertizat vreodata ca gruparea islamista Hamas planuia un atac de amploare pe 7 octombrie, ceea ce a provocat un scandal politic si o divizare in cadrul cabinetului sau de razboi,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu isi cere scuze pentru faptul ca a dat vina nepregatirii Israelului pe spionajul israelian, dupa acuzatii in acest sens ale fostului premier israelian Yair Lapid, liderul opozitiei israeliene. ”Declaratiile pe care le-am facut dupa conferinta de presa nu ar fi trebuit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost criticat in ultimele ore de mai mulți politicieni din țara sa dupa un mesaj publicat sambata seara pe rețeaua X, in care atribuia vina pentru atacul Hamas din 7 octombrie șefilor securitații, relateaza publicațiile The Times of Israel și Haaretz. Ulterior,…

- Fortele terestre israeliene au anuntat ca isi extind operatiunile terestre. „Suntem pregatiti pe toate fronturile pentru a pastra securitatea Israelului”, a insistat purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare israeliene, contraamiralul Daniel Hagari. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a facut public…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat marți, in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, ca va colabora cu cel mai inalt diplomat al Chinei, Wang Yi, pentru a impiedica extinderea conflictului din Orientul Mijlociu, atunci cand se vor intalni la sfarșitul acestei saptamani,…

- Invazia teritoriului israelian de catre mișcarea islamista palestiniana Hamas a fost posibila din cauza „multelor incalcari ale securitații” comise de serviciile de informații israeliene și de armata, relateaza The New York Times. Publicația citeaza patru inalți oficiali israelieni de securitate, fara…

- Israelul va depași durerea dezlanțuita de Hamas, dar "ne așteapta inca zile dificile", a declarat luni premierul israelian, Benjamin Netanyahu. "Am pierdut familii intregi, fii și fiice, tineri și batrani. Impreuna vom invinge și doar impreuna vom invinge", a mai spus premierul Netanyahu, scrie Rador…