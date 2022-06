„M-am gandit la voi toți. Va mulțumesc”, a scris David Popovici pe Facebook luni seara, dupa ce a devenit campion mondial la 200 de metri liber. Alaturi de mesaj, David Popovici a postat pe rețeaua de socializare și o fotografie cu steagul Romaniei. Inotatorul roman David Popovici (17 ani) a caștigat luni seara medalia de aur la Campionatele Mondiale de Natație in proba de 200 metri liber. El a stabilit și un nou record mondial pentru juniori, dupa ce il stabilise pe precedentul in semifinale. La doar 17 ani, David Popovici a devenit campion mondial la seniori, in proba de 200 metri liber Este…