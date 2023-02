Stiri pe aceeasi tema

- Politistii aradeni au intocmit dosar penal in cazul scandalului care a avut loc, marti, in sediul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad, unde un director a folosit un dispozitiv cu electrosocuri pe un coleg cu care avea divergente. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Patru moldoveni și doi ucraineni sunt cercetați de oamenii legii, dupa ce au fost depistați cu acte false la vama, informeaza Poliția de Frontiera. Cazurile au fost consemnate la sfarșitul saptamanii trecute, de catre polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale Vest, scrie Jurnal.md. Cetațenii…

- Conducerea IPJ Cluj a demarat o ancheta dupa ce in mediul online a aparut o filmare in care se vede cum doi polițisti au lovit cu picioarele un suspect aflat la pamant, incatușat, informeaza TVR. In imaginile din presa locala se vede cum unul dintre agenți il calca pe cap pe barbatul incatușat, dupa…