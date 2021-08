Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii capitalei afgane s-au trezit duminica dimineața cu talibanii in cartiere ale Kabulului, fara sa fi intampinat vreo rezistența, fara focuri de arme, la fel cum au patruns sambata și in ultimele mari orașe afgane Jalalabad și Mazar-i-Sharif, pregatind atacul din toate parțile asupra capitalei.…

- O inregistrare video facuta de talibani in palatul unui lider militar afgan care a fugit din orașul Mazar-i-Sharif inainte de a fi cucerit de insurgenți arata luxul orbitor in care traia acesta.

- Luptatorii talibani au ajuns duminica, 15 august, la periferia capitalei afgane, in timp ce muncitorii panicați au fugit din birourile guvernamentale, iar mai multe elicoptere au aterizat la ambasada SUA din Kabul pentru evacuarea personalului, a relatat agenția Associated Press . Talibanii au capturat…

- Cateva mii de soldați americani au fost trimiși pe cale aeriana spre Kabul pentru a evacua personalul diplomatic și alți civili din capitala afgana, a declarat sambata un oficial al SUA, la o zi dupa ce talibanii au preluat al doilea și al treilea oraș ca marime din țara, transmite Reuters. Sambata,…

- Caderea orasului Mazar-i-Sharif, confirmata de un reprezentant al consiliului local, este un pas important pentru talibani, care in ultima saptamana au cucerit, aproape fara nicio rezistenta, doua treimi dintre capitalele de provincii afgane.„Talibanii au preluat controlul asupra orasului Mazar-i-Sharif.…

- ​Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a încheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfârsitul lunii august, cerând afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP citata de Agerpres.…

- "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba. Ultimele trupe americane ar urma sa paraseasca Afganistanul la 31 august, dupa 20 de ani de razboi purtat de Statele Unite in aceasta tara.De cand presedintele democrat a anuntat acest termen, in urma cu aproximativ…