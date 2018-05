Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat luxemburghez pentru Dezvoltare Durabila, Camille Gira, a decedat miercuri seara dupa ce, cu cateva ore inainte, i-a venit rau in timp ce sustinea un discurs la tribuna Camerei Deputatilor, transmite AFP. "El s-a oprit in mijlocul discursului pentru a se adresa presedintelui si a-i…

- DISCUTII… Senatorul Titus Corlatean, presedintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, senatorul vasluian Gabriela Cretu si deputatul Angel Talvar, presedintii Comisiilor…

- Fostul premier Mihai Tudose a iesit la rampa cu un atac dur, chiar de la tribuna Parlamentului. Fostul sef al Guvernului a vorbit, pe Facebook, despre interventia pe care a avut-o in plenul Camerei Deputatilor in cadrul dezbaterii privind propunerea legislativa privind Statutul de autonomie al Ținutului…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a anuntat marti ca liberalii i-au cerut presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, printr-o scrisoare, sa ii permita premierului Viorica Dancila sa vina la tribuna Parlamentului si sa le spuna romanilor unde sunt banii din cresterea economica, “ce se…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, i-a solicitat marti presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ii "permita" premierului Viorica Dancila sa se prezinte in Parlament la dezbaterea "Ora Guvernului", pentru a le spune romanilor "ce se intampla cu tara", potrivit Agerpres.

- In caz contrar, liberalii vor initia o motiune simpla impotriva acestuia. Stirbu a explicat ca, in urma cu aproximativ o luna, a inceput demersurile pentru a-l invita pe ministrul Culturii la audieri in comisie pentru a vorbi despre proiectele si actiunile cu privire la aniversarea Centenarului Marii…

- In Italia, duminica, vor avea loc alegeri generale. Dupa demisia premierului Mateo Renzi, liderul formatiunii de centru-stanga Partidul Democrat, si dizolvarea Parlamentului de catre presedintele republicii in data de 28 decembrie 2017, se vor organiza noi alegeri cu scopul de a incheia criza politica…

- Primarii a cinci localitati din Republica Moldova, care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania, au asistat, marti, la sedinta plenului reunit al Parlamentului. "Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre…