- Luptatoarea din Mangalia Ana Andreea Beatrice a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial pentru seniori Under 23 de la Budapesta (Ungaria). Sportiva de la malul marii a concurat la categoria 55 de kilograme.Pentru Andreea Beatrice Ana, urmeaza acum mai multe turnee de calificare la Jocurile Olimpice…

- Sportiva romana Andreea Beatrice Ana va evolua, joi, in recalificarile cat. 55 kg, la Campionatele Mondiale de lupte Under-23 de la Budapesta. Ana a fost invinsa in preliminarii de japoneza Saki Igarashi, iar calificarea acesteia in finala a tras-o pe luptatoarea romana in recalificari, unde o va infrunta,…

- Andrei Dukov (CSA Steaua) a adus Romaniei a treia medalie la Jocurile Mondiale Militare de la Wuhan (China), argint la lupte libere, la categoria 57 de kilograme. Dukov a fost invins in finala de nord-coreeanul...

- Romania a cucerit o medalie de aur la Campionatele Mondiale de lupte pentru veterani, prin Attila Szabo, la greco-romane, cat. 130 kg, Divizia E, dupa ce l-a invins in finala pe kazahul Abdulla Zabakov.

- Romania a incheiat Campionatele Mondiale de lupte de la Nur-Sultan (Kazahstan) cu o singura medalie, argintul obtinut de Alina Vuc la cat. 50 kg. Ultimii trei reprezentanti ai tarii noastre, toti sportivi naturalizati, au pierdut sambata in primele tururi ale competitiei la lupte libere.…

- Sportiva romana Alexandra Nicoleta Anghel va evolua in recalificarile cat. 72 kg, miercuri, la Campionatele Mondiale de lupte de la Nur-Sultan (Kazahstan), dupa ce a pierdut in sferturile de finala. Anghel a fost intrecuta, marti, in sferturi de rusoaica Natalia Vorobeva, dar a ajuns in…

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, a declarat, pentru AGERPRES, ca obiectivul Romaniei la Campionatele Mondiale de lupte, programate in perioada 14-22 septembrie la Nur-Sultan (Kazahstan), este obtinerea unei medalii si calificarea a doi sau trei sportivi la Jocurile Olimpice…

- Echipajul format din Nicoleta-Ancuta Bodnar si Simona Geanina Radis a cucerit medalia de argint, duminica, in proba de dublu vasle feminin, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Linz Ottensheim, Austria.