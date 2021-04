Stiri pe aceeasi tema

- Romania este reprezentata de 15 sportivi la Campionatele Europene de lupte pentru seniori, competiție ce are loc in perioada 19-25 aprilie, la Varșovia. Evenimentul cuprinde intreceri la toate stilurile, respectiv lupte libere, greco-romane și feminine. Printre cei care au facut deplasarea in capitala…

- Sportivii romani Razvan Kovacs (57 kg) si Nikolai Okhlopkov (cat. 65 kg) s-a oprit in sferturile de finala la lupte libere, luni, in prima zi a Campionatelor Europene de la Varsovia. La cat. 57 kg, Kovacs l-a invins in calificari pe moldoveanul Anatoli Buruian, dar a fost invins in sferturi…

- Campionatul European de seniori se disputa in Polonia, la Varsovia. Razvan Arnaut reprezinta CS Farul Constanta, iar Andreea Ana este formata la Mangalia, care e legitimata acum la CSA Steaua Bucuresti. Pentru Romania, intrecerea este una de pregatire a turneului preolimpic mondial de la Sofia 6 9 mai…

- Primi-ministrii ungar, polonez si italian au pus joi, la Budapesta, bazele unei aliantei conservatoare, fara a mentiona insa, in aceasta etapa, o reorganizare a grupurilor in Parlamentul European, transmite AFP. Premierul ungar Viktor Orban a salutat, la incheierea intalnirii, "primul…

- Teoretic, scriitorul și jurnalistul Jakub Zulczyk risca o pedeapsa cu inchisoarea, dar avocații polonezi spun ca amenda sau munca in folosul in comunitații sunt variante mai probabile. Chiar și așa, inculparea lui Zulczyk a nascut o dezbatere pe tema libertații de exprimare și „a legilor absurde” din…

- Sportiva romana Daniela Stanciu s-a clasat pe locul al cincilea in finala probei de saritura in inaltime, duminica, in ultima zi a Campionatelor Europene de atletism in sala de la Torun (Polonia). Stanciu (33 ani), legitimata la CSA Steaua Bucuresti, a trecut peste stacheta inaltata la…

- Florentina Iușco și Miklos Andreea vor concura, sambata seara, dupa ora 20.00, in finalele probelor de saritura in lungime, respectiv 400 metri, din cadrul Campionatelor Europene de atletism in sala de la Torun din Polonia. O alta reprezentanta a țarii noastre, Daniela Stanciu, este calificata in ultimul…

- Sportivul roman Gabriel Bitan s-a calificat, joi seara, in finala probei de saritura in lungime la Campionatele Europene de atletism in sala de la Torun (Polonia), cu 7,78 metri. Bitan (22 ani), care luna trecuta castiga titlul de campion national in sala cu 8,14 metri, a incheiat calificarile…