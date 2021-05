Stiri pe aceeasi tema

- Visul lui Victor Ciobanu a devenit realitate. Luptatorul moldovean s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Victor a obținut cota grație evoluției superbe de la turneul mondial de calificare care se desfașoara la Sofia, Bulgaria.

- Sportivul roman Alin Alexuc-Ciurariu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce l-a invins pe polonezul Rafal Andrzej Krajewski in semifinalele cat. 130 kg, la lupte greco-romane, sambata, la turneul preolimpic de la Sofia. Alexuc, campionul european din 2020, l-a invins in optimile de…

- Andreea Beatrice Ana (categoria 53 kg) și-a asigurat, vineri seara, prezența la Jocurile Olimpice din aceasta vara, de la Tokyo, dupa ce s-a calificat in finala turneului mondial preolimpic de lupte de la Sofia. Sportiva romana a invins-o in semifinale pe Samantha Leigh Stewart din Canada. In ultimul…

- Luptatoarea Andreea Beatrice Ana s-a calificat la JO de la Tokyo in urma turneului de la Sofia. Andreea Beatrice Ana e 65-a sportiva romanca ce s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Prima reprezentanta a luptelor tricolore, inca de anul trecut, a fost vicecampioana mondiala Alina Vuc. Andreea…

- Luptatoarea Andreea Beatrice Ana s-a calificat vineri seara la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, dupa ce s-a calificat in finala turneului de calificare de la Sofia, la categoria 53 de kilograme. "Ce...

- Jucatorul buzoian de tenis de masa Ovidiu Ionescu și-a asigurat prezența la Jocurile Olimpice din aceasta vara de la Tokyo, dupa ce a reușit sa se califice in finala celui de-al doilea turneu preolimpic de la Guimaraes, din Portugalia. In semifinale, Ionescu l-a invins pe britanicul Paul Drinkhall,…

- Jucatorul roman Ovidiu Ionescu a obtinut biletul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, duminica, dupa ce s-a calificat in finala celui de-al doilea tabloul al turneului preolimpic de tenis de masa de la Guimaraes (Portugalia). In semifinale, Ionescu l-a invins pe britanicul Paul Drinkhall…

- Sabrerul roman Iulian Teodosiu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce l-a invins, in finala turneului preolimpic de la Madrid (Spania), scor 15-11, pe ucraineanul Andrei Yagodka. „Iulian Teodosiu și-a taiat singur biletul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. In turneul de calificare…