Lupta civică împotriva Clean Tech Ciulnița devine legală La inceputul saptamanii in curs, Judecatoria Slobozia a eliberat actul de inființare a Asociației Ecologice Regionale AER Muntenia SUD. Asociația, inființata la inițativa protestatarilor din Slobozia și Ciulnița, iși propune sa continue intr-o forma legala lupta impotriva poluarii rezultate ca urmare a activitații firmei Clean Tech Ciulnița. «Am obosit sa fim aratați cu degetul drept nebuni... Asociația are rolul de a prelua lupta noastra. Și pentru ca problemele de mediu nu se opresc la Ciulnița, așteptam ca alaturi de noi sa vina toți cetațenii care nu se considera protejați și corect reprezentați… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

