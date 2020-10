Stiri pe aceeasi tema

- Modificari privind scenariile de functionare pentru 5 unitati de invatamant din judetul Constanta.Ieri, 29 octombrie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararii nr. 57 a CJSU Constanta.…

- Modificari privind scenariile de functionare pentru 6 unitati de invatamant din judetul Constanta.Astazi, 28 octombrie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararii nr. 56 a CJSU Constanta.…

- Ziarul Unirea Lista unitaților de invațamant, din județul Alba, in funcție de scenariul de predare. Hotarare a CJSU Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat lista școlilor din județ, privind scenariul de funcționare a fiecarei unitați de inațamant.in funcție de scenariul in care se afla…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a aprobat, in sedinta de joi, schimbarea unor scenarii de functionare pentru mai multe unitati de invatamant - 15 au trecut in scenariul rosu, iar trei in galben, potrivit Agerpres.Citește și: Gigi Becali il desfinteaza pe Mirel Radoi:…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara și a aprobat noile scenarii de desfașurare a activitații la unitațile de invațamant preuniversitar. In conformitate cu prevederile legislației in vigoare scenariile au fost avizate de Inspectoratul Școlar Județean…

- Crește numarul unitaților școlare din Capitala care ar urma sa treaca in scenariul roșu. Potrivit news.ro, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se reuneste joi pentru a aproba trecerea a 10 unitati de invatamant in scenariul rosu si 4 in scenariul galben. Lista școlilor care ar…

- Autoritatile schimba scenariul de incepere a scolii in cateva unitati din Capitala, cu doar o zi inainte ca elevii sa inceapa anul scolar 2020-2021. Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se reuneste duminica dimineata

- Prefectul județului Buzau, Leonard Dimian, a convocat astazi ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) pentru dezbaterea și votarea scenarilor de incepere a anului școlar aplicabil unitaților de invațamant din județul Buzau. Avand in vedere incidența cumulata a cazurilor de COVID-19…