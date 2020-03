Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 23 decembrie 2019, incepand cu ora 16:00, sala de spectacole „Radu Stanca” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui spectacolul de teatru „O altfel de poveste de Craciun”, in limba engleza, pus in scena in cadrul seminariilor de limba engleza prin lectura și joc de rol, coordonate de…

- Povestea de iarna continua la Sebeș… Vineri, 20 decembrie 2019, incepand cu ora 18:00, in Parcul Tineretului va sosi Moș Craciun, care va aduce un concert mult așteptat cu Nicole Cherry și Denisa Moga. In deschiderea evenimentului, pe scena vor canta: Corul „Do Re Mi”, coordonat de Alexandra și Adrian…

- Duminica, 15 decembrie 2019, incepand cu ora 18:00, sunteți așteptați la Sebeș, la un nou eveniment din cadrul targului de iarna, invitația fiind, de aceasta data, la un mini-concert „Rock de Craciun”. Proiectul inedit a fost propus de trupa „Times of Need”, alaturi de care va evolua și formația pop-rock…

- Proiectul atelierelor de lectura și creație „O poveste… de Craciun” continua și in acest an, proiect prin intermediul caruia organizatorii și-au propus ca, prin povești cu mesaje pozitive, ateliere de creație, jocuri interactive și filme de animație, sa introduca participanții in spiritul și atmosfera…

