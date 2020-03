Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat miercuri in conferința de presa saptamanala, ca au demarat lucrarile la noul ștrand din cartierul Ițcani. Ștrandul va fi amenajat pe amplasamentul celui vechi și va dispune de un bazin principal de inot in suprafața de 1.250 de metri patrați, un bazin…

- Lucrarile pentru Autobaza Electrica, de pe str. Capitan Grigore Andrei din cartierul Burdujeni- sat, din municipiu Suceava, au demarat vineri. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat ca firmele care au caștigat licitația, Loial Impex și Con Bucovina, s-au angajat ca lucrarile vor fi finalizate ...

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a avut discuții concrete astazi la București cu violonista Simina Croitoru și cu soțul acesteia, cu privire la inființarea Orchestrei de camera „Simina Croitoru”, la Suceava. Primarul a subliniat ca se dorește ca Orchestra de camera sa devina funcționala…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca potrivit unui sondaj intern al PNL efectuat recent, 46% din suceveni l-ar vota pentru un al cincilea mandat, iar 44% vor vota candidatii PNL pentru Consiliul Local la alegerile locale din acest an, potrivit…

- Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, in conferinta de presa, ca potrivit unui sondaj de uz intern, realizat la comanda sa in perioada 20-30 ianuarie a.c., in municipiul Suceava, 46% dintre suceveni l-ar vota pentru un nou mandat de primar, iar 44% ar vota cu PNL, daca maine ar fi ...

- Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, marti, in conferinta de presa, ca a renuntat la suma pe care municipalitatea ar fi trebuit sa o primeasca de la Consiliul Judetean „din spirit de solidaritate cu primarii din judetul Suceava, cu comunele, in special". Potrivit lui Lungu, banii ...

- Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, ieri, in conferinta de presa, ca "in mare parte" este multumit de activitatea actualilor consilieri municipali si, chiar daca „vor mai fi și noutați pe lista", cei mai mulți dintre ei se vor regasi pe lista de candidati la Consiliul ...

- Unitatile de invatamant din municipiul Suceava vor beneficia in acest an de un buget de 54,92 milioane de lei, mai mare cu 26,42% fata de cel din 2019, a declarat intr-o conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu. El e anul trecut. Anuntul a fost facut de primarul Ion Lungu care a tinut sa precizeze…