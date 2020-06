Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc - „Acasa/ Acasa, My Home" - a primit marele premiu The Golden Horn la Festivalul de Film de la Cracovia, Polonia, si intra automat in cursa pentru o nominalizare in categoria dedicata documentarelor la urmatoarea editie a premiilor Oscar, potrivit…

- Documentarul „Acasa”, in care regizorul Radu Ciorniciuc spune povestea familiei care a trait 20 de ani in Delta Vacaresti, a fost recompensat cu marele premiu la Festivalul de la Cracovia si este acum eligibil pentru nominalizare la Oscar.Decernarea premiilor celei de-a 60-a editii a Festivalului…

- Filmul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc, "Acasa" / "Acasa, My Home", care spune povestea familiei care a trait timp de 20 de ani in salbaticia din Delta Vacaresti, pana cand locul a capatat statutul de zona protejata, a castigat Marele Premiu la DOK.fest Munchen, potrivit unui comunicat transmis…

