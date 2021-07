Stiri pe aceeasi tema

- Actress Luminita Gheorghiu, known for a rich filmography that includes the films "Morometii" (The Moromete Family), "Moartea domnului Lazarescu " (The Death of Mr. Lazarescu), "4 luni, 3 saptamani si 2 zile," (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) has died at the age of 71. "One of the greatest actresses…

- Luminita Gheorghiu a murit duminica la varsta de 71 de ani, au confirmat pentru Adevarul surse apropiate familiei, informeaz[ sursa citata. Actrita, care a jucat roluri precum cel al „Catrinei“ din filmul „Morometii“, asistenta din „Moartea domnului Lazarescu“ al lui Cristi Puiu si a castigat Ursul…

