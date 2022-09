Stiri pe aceeasi tema

- Franța și Germania se vor ajuta reciproc pentru a face fața crizei energetice, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron. Franța va fi pregatita sa furnizeze gaz Germaniei, in timp ce Germania a fost de acord sa trimita energie electrica in Franța, daca este necesar, a declarat Macron dupa o convorbire…

- Incepand de joi, 1 septembrie, Rusia va opri complet livarile de gaze catre Franța. Despre aceasta a anunțat oficialii companiei Gazprom, care spun ca Parisul nu a platit integral livrarile de luna trecuta, relateaza CNN . De marți dimineața, Moscova redusese fluxul pe conductele care alimenteaza Franța,…

- „Nu poți sa declari razboi instituțiilor și valorilor Europei, dar sa pretinzi sa o vizitezi ca turist. Eliminarea vizelor turistice „ar trimite un soc electric in societatea confortabila din Moscova si St Petersburg, care inca nu realizeaza ca se afla intr-un razboi devastator deoarece Putin s-a straduit…

- Franța a inceput duminica sa se pregateasca pentru al patrulea val de caldura din aceasta vara, in contextul in care cea mai grava seceta inregistrata vreodata a lasat satele lipsite de apa potabila, iar fermierii au avertizat ca se anunța o penurie de lapte la iarna, scrie Reuters . Biroul premierului…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a subliniat, in timpul unei conferințe de presa susținuta vineri la Madrid, ca nu purta cravata și a cerut ca miniștrii sai, funcționarii publici și angajații din sectorul privat sa faca același lucru, relateaza BBC . „Acest lucru inseamna ca toți putem economisi energie”,…

- Specialiștii in energie considera ca intreaga factura pentru salvarea pieței europene de energie electrica in aceasta iarna va depași cifra de 200 de miliarde de dolari. Iar aceasta suma nu acopera situația in care Rusia ar inchide complet furnizarea de combustibil pur catre Europa și nici o iarna mai…

- Incendii de vegetație au facut ravagii joi in Portugalia, Spania, Franța și Croația, arzand case și amenințand mijloacele de trai, in timp ce o mare parte a Europei este afectata de un val de caldura care a dus temperaturile la 40 de grade Celsius in unel

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi ca aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana ar putea „dura foarte mult timp”, dar ca efortul ar merita deoarece perspectiva ar da speranta populatiei, transmite dpa, preluata de Agerpres. Intr-o declaratie pentru postul public ZDF in timpul vizitei efectuate…