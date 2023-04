Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, sambata seara, si va fi oferita delegatilor eparhiilor Patriarhiei Romane prezenti la Aeroportul International ”Henri Coandai”. ”Traditia aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua si in acest an.…

