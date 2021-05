Stiri pe aceeasi tema

- Veniti de luati lumina! Sunt cuvintele care marcheaza noaptea sfanta a ortodoxiei, noaptea in care primim lumina Invierii. Iar lumina vine, ca in fiecare an, de la Mormantul Sfant, de la Ierusalim. In Saptamana Patimilor, echipa Observator v-a purtat, in exclusivitate, pe urmele lui Iisus, exact acolo,…

- Lumina Sfanta de la Ierusalim a fost adusa sambata seara in Romania, pentru al tresprezecelea an consecutiv, cu un avion special, de catre o delegatie a Patriarhiei Romane. Aeronava a aterizat la Otopeni in jurul orei 19.00.

- Credincioșii vor putea merge in aceasta noapte sa ia lumina și sa participe la slujba de Inviere. Circulația va fi permisa dupa ora 22.00 pana la ora 5:00. Patriarhia Romana a anuntat ca Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie,…

- Denia oficiata de Inalt Prea Sfinția Sa Teodosie din Constanța a adunat o mulțime de oameni. Masurile de protecție sanitara au fost incalcate. Adunați unii langa alții fara a ține cont de distanțarea fizica impusa de lege, credincioșii s-au imbulzit la biserica și au uitat complet de pandemie. Unii…

- Sucevenii care vor sa participe la slujba de Inviere la biserici care sunt mai departe de locuintele lor vor avea la dispozitie si mijloacele de transport in comun ale TPL Suceava, care vor circula pana tarziu in noapte, a anunțat primarul Ion Lungu.Astfel, sambata, 1 mai, ultimele autobuze de pe ...

- Slujba de Inviere va diferi total fata de cea de anul trecut, cand credinciosii nu au putut participa la slujba. Lumina Sfanta de Inviere va fi adusa de la Ierusalim, prin grija Patriarhiei Romane, iar fiecare eparhie va trimite delegati sa ia Lumina Sfanta de la aeroport. Cei care doresc sa participe…

- Cancelaria Sfantului Sinod a transmis astazi un set de Indrumari așteptate pentru noaptea de Inviere. Reamintim ca in intervalul orar 20.00 - 05.00, restricțiile de circulație sunt ridicate. Credincioșii vor putea participa la slujbe atat in interior, cat și afara.

- Cu binecuvantarea Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților va fi organizata și in acest an aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim la Suceava, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba. ”Lumina Sfanta va fi adusa din nou la Suceava, dupa o pauza de un an, in condițiile in care in 2020…