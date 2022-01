Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Biden a refuzat sa speculeze momentul în care ar putea interveni un atac împotriva Ucrainei. „Ar fi ca și cum ai citi în zaț de cafea”, a spus el, adaugând ca „totul depinde de decizia lui” Putin, potrivit AFP.Daca Rusia va „invada…

- Societatea evolueaza constant și alaturi de ea și locurile de munca se schimba constant. Daca ești in cautarea unui venit suplimentar sau chiar dorești sa iți schimbi jobul și nu știi spre ce domeniu ar trebui sa te indrepți, citește in continuare.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Hyundai Motor prevede un viitor interactiv si partial virtual pe care il numeste ”metamobilitate”, in care o varietate de dispozitive robotice interactioneaza cu oamenii pentru a oferi o gama larga de servicii de mobilitate, de la transportul individual autonom la controlul de la distanta al robotilor…

- Guvernul britanic a anuntat modificarea temporara a conditiilor de obtinere a vizei de munca in domeniul sanatatii si ingrijirii (Health and Care Worker Visa) incluzand personalul de ingrijire sociala a adultilor. Lucratorii ingrijitori (care workers), asistentii ingrijitori (care assistants) si ingrijitorii…

- Majoritatea oamenilor reactioneaza la neplaceri tipic: cu iritatie, agresivitate si negativism. Omul incepe sa lupte cu situatia, opunand rezistenta. Este o iluzie sa crezi ca cu ajutorul iritatiei poti sa imbunatatesti situatia.Ce scop are negativul? Nu are niciun scop. Ba dimpotriva, negativul genereaza…

- Primul val de romani care au parasit țara a fost al oamenilor muncitori și fara studii. S-au dus pentru un venit mai decent, cu prețul multor sacrificii familiale. Al doilea val de romani care au parasit țara a fost al profesioniștilor – cu studii medii și superioare – și al studenților. S-au dus pentru…

- Aparatele care folosesc inteligența artificiala vor fi tot mai prezente in viețile noastre. Digitalizarea ne va schimba traiul, insa vor schimba ireversibil și piața muncii. Unele meserii in care omul ar putea fi inlocuit de mașinarii ar putea disparea co

- Piața locala a muncii se transforma și deja au aparut noi joburi care in viitor vor fi foarte populare, susțin specialiștii. Alte joburi vor disparea sau se vor modifica fundamental in urmatorii ani.