Lumea pe dos: un sătean din Scobâlțeni s-a transformat în proxenet pentru trei tinere Un satean din Scobalteni s-a transformat in proxenet pentru trei tinere. Sotia sa deja se prostitua, dar pentru Vasile Nicai nu era de ajuns. Afacerea pusa pe roate de barbat a durat doar o luna. Urmatorii 7 ani si-i va petrece dupa gratii. „Cariera" de proxenet a lui Nicai a inceput cu C.C., o cunostinta de-a sotiei acestuia. In cursul lunii iunie 2018, profitand de faptul ca tanara de 18 de ani avea o situatie materiala precara si un copil in intretinere, Nicai a convins-o sa se prostitueze in folosul lui. A inchiriat un apartament in Dacia si a publicat un anunt pe internet. Apoi, C.C. a inceput… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anual, pe data de 1 decembrie, este sarbatorita Ziua Naționala a Romaniei . Aceasta data a fost stabilita prin lege. Evenimentul marcheaza cel mai important moment din istoria romanilor. Ce sarbatorim de fapt pe 1 Decembrie? Evenimentul marcheaza cel mai important moment din istoria romanilor: Marea…

- Femeia, tot romanca, le-a declarat anchetatorilor ca nu a vrut sa iși vanda trupul, dar i-a fost teama sa iși denunțe soțul.Calvarul femeii a durat aproape un an. Soțul ei ii gasea clienții pe internet, unde posta poze indecente cu ea. Apoi, romanca era pusa sa se intalneasca cu barbații in incinta…

- Incercand sa traverseze in fata primariei Targu Frumos, o batrana a fost agatata de o autoutilitara si tarata aproape 100 de metri sub vehicul. Soferul acordase prioritate altor pietoni, dar plecase inainte de a se asigura ca nu mai vrea nimeni sa treaca strada. In prima instanta, judecatorii au apreciat…

- Lavinia Parva a ajuns de la o preocupare nascuta in perioada restricțiilor la o afacere profitabila. Soția lui Banica Jr. a plecat la drum cu propriile treininguri scoase pe ”taraba” online și a dezvoltat magazinul care s-a transformat intr-un ”mall virtual”. De cand a devenit mamica, activitatea muzicala…

- Puya activeaza de ani de zile in industria muzicala din Romania, iar de curand a vrut sa cunoasca succesul in afaceri. Cantarețul nu a avut noroc insa, spune ca nu i-a acordat suficient timp și atenție afacerii, așa ca a dat greș. Invitat in emisiunea online „Duet” cu Alexandra Ungureanu, Puya a fost…

- Un barbat a murit dupa ce in cursul noptii de joi spre vineri a fost injunghiat de sotia pe care, baut fiind, vrusese sa o bata cu ranga, informeaza Agerpres. Coordonatorul SMURD Iasi, dr. Diana Cimpoesu, a declarat ca barbatul, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a vrut sa isi bata sotia…