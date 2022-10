Lumea muzicii populare în doliu! Solistul s-a stins la 47 de ani Lumea muzicii folclorice este din nou indoliata. S-a stins din viața solistul Ionel Bebe Lazar! Artistul, care a murit la 47 de ani, era internat de mai multe zile la Institutul clinic Fundeni din Capitala, cu grave probleme de sanatate. In ultima jumatate de an, artistul giurgiuvean a stat mai mult internat, dupa ce, in urma cu un an și jumatate, fusese diagnosticat cu o boala cruda și nemiloasa, in stadiu avansat. ”Slabisem in ultimul timp, am crezut ca e de la oboseala, nunți, de la munca in gospodarie, dar era vorba despre o boala imprevizibila, pe care o duc de un an jumate. Am avut o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

