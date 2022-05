Lumea de la un capăt la altul ➤ Presedintele Ucrainei: A venit timpul ca Rusia sa fie recunoscuta oficial drept „stat terorist“! Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sambata seara tarziu ca Rusia ar trebui sa fie declarata „stat terorist”, asa cum demonstreaza „realitatea de zi cu zi” in tara sa de la invazia rusa, care – potrivit EFE- a intrat duminica in cea de-a 94-a zi, citeaza Agerpres. „Din nou si din nou, voi reaminti lumii ca Rusia ar trebui, in sfarsit, sa fie recunoscuta oficial ca stat terorist, stat sponsor al terorismului. Aceasta pur si simplu corespunde realitatii. Ar fi corect si aceasta reflecta… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

