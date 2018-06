Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel si guvernul sau au facut obiectul unor acuzatii, duminica, intr-un vast scandal care afecteaza de mai multe saptamani biroul insarcinat cu gestionarea situatiei sutelor de mii de migranti ce au venit in Germania din 2015.

- Partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a cerut joi o ancheta parlamentara pentru politica de migratie a cancelarului Angela Merkel, scrie Reuters, citata de news.ro. Inițiativa ar avea nevoie insa de sustinerea a 25% dintre parlamentari pentru a fi aprobata.

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a cerut joi o ancheta parlamentara in legatura cu politica guvernului cancelarului Angela Merkel in materie de migratie, pe fondul unui scandal cu privire la incalcari ale prevederilor legale in acordarea azilului in timpul valului de refugiati,…

- Mii de susținatori ai partidului naționalist Alternativa pentru Germania au marșaluit, duminica, prin centrul Berlinului pentru a protesta fața de politica guvernamentala a cancelarului Angela Merkel. Protestatarii au afișat bannere cu mesaje precum ”fara Islam in Germania” și ”Merkel trebuie sa plece”,…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a aparat joi autoritatea federala pentru migratie si refugiati (BAMF), devenita tinta criticilor dupa ce o singura filiala a BAMF ar fi acordat azil pentru 2.000 de migranti fara a respecta procedurile, potrivit dpa. ''Oamenii de acolo isi fac bine…

- Surse apropiate fostului primar al Constanței, Radu Mazare, au declarat pentru Evenimentul zilei ca acesta a obținut statut provizoriu de azilant politic in Madagascar, in urma unei cereri depuse la inceputul acestui an. Acest statut este valabil un an.

- Bruxelles, 19 apr /Agerpres/ - Peste jumatate de milion de refugiati au obtinut azil in Uniunea Europeana in 2017, ceea ce inseamna cu 25% mai putin fata de anul precedent, a anuntat joi Oficiul de statistica al blocului comunitar Eurostat. Cei mai multi dintre ei - peste 60% - au primit azil in Germania,…

- Angela Merkel incepe in sfarsit al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, un mandat negociat timp de sase luni si cu multe provocari la orizont, intre care cresterea populismului si reformarea Uniunii Europene (UE).