- Interpreta de muzica lautareasca Gabi Lunca a decedat, vineri, la varsta de 83 de ani, la Spitalul din Ilfov, dupa ce s-a infectat de COVID-19. Fiica artistei, Rebeca Onoriu, a anunțat decesul mamei sale in noaptea de vineri spre sambata, pe pagina sa de Facebook. „Dupa 23 ani, din nou impreuna! Canta…

