Lula da Silva a anulat privatizarea marilor companii de stat braziliene, inclusiv a gigantului petrolier Petrobras

Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a depus duminica in Congres (parlament) juramantul de preluare a functiei si s-a angajat sa ''reconstruiasca tara impreuna cu poporul brazilian'', dupa ceea ce el a numit bilantul ''dezastruos'' al lui Jair Bolsonaro,

- Luiz Inacio Lula da Silva a fost investit ca președinte al Braziliei duminica, condamnand in primul sau discurs politicile fostului lider de extrema dreapta Jair Bolsonaro și promițand o schimbare majora pentru a salva o națiune afectata de foame, saracie și rasism, anunța Rador. Fii la curent…

- In urma cu trei ani, publicam doua texte – Lula și mascarada judiciara și Și daca Lula are dreptate? [1] –, pentru ca in 2021 sa scriu Justiția, la Brasilia și la București [2] . Dupa calvarul care a inceput prin 2017, cand a fost incarcerat și impiedicat astfel sa candideze, Luiz Inacio Lula da Silva …

- Presedintele de dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, a evitat, marti, sa recunoasca infrangerea la alegeri in fata lui Luiz Inacio Lula da Silva, in primele sale declaratii publice, anunta Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Principalul drum de acces la aeroportul internațional Guarulhos din Sao Paulo, cel mai aglomerat din țara, a fost blocat temporar de zeci de susținatori ai lui Jair Bolsonaro, care ii cereau sa sfideze victoria electorala a stangii Luiz Inacio Lula da Silva. Curtea Suprema a Braziliei a ordonat marți…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, 31 octombrie, ca este nerabdator sa lucreze cu noul președinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, care l-a invins la limita pe Jair Bolsonaro . „Il felicit pe președintele ales Lula da Silva pentru victorie. Aștept cu nerabdare sa lucram impreuna la…

- Noul președinte al Braziliei este Luiz Inacio Lula da Silva, 76 de ani, dupa o lupta stransa cu Jair Bolsonaro, relateaza CNN . Lula a obținut duminica noapte aproape 51% dintre voturi, in timp ce Bolsonaro a primit 49%, dupa ce au fost numarate 99% dintre voturi. Fostul președinte da Silva revine la…

- Cei doi oponenți din cursa prezidențiala din Brazilia au ajuns aproape la egalitate, arata un nou sondaj de opinie realizat sambata, cu o zi inainte de tensionatul tur doi dintre actualul președintele de dreapta, Jair Bolsonaro, și contracandidatul sau de stanga, Luiz Inacio Lula da Silva, scrie Reuters…