- Presa din Belarus a lansat un serviciu unde participanții la proteste , care nu pot fi gasiți, pot fi raportați ca „disparuți”. Din data de 14 august, zeci de persoane au fost gasite prin intermediu acestui serviciu sau au fost publica informații despre locul aflarii acestora prin inchisorile din țara.

- Noi confruntari intre poliție și protestatari au avut loc la Minsk, dupa alegerile caștigate en-fanfare de președintele in exercițiu Aleksandr Lukașenko. Printre alte evenimente, Internetul a fost intrerupt de autoritați, iar principalul rival al lui Lukashenko este de negasit. In ciuda violenței polițiștilor,…

- Uniunea Europeana a anuntat joi, in premiera, sanctiuni impotriva a sase persoane si trei entitati responsabile sau implicate in mai multe atacuri cibernetice organizate din Rusia si China, relateaza AFP.''Consiliul a decis sa impuna masuri restrictive fata de sase persoane si trei entitati…

- Ministrul polonez al Justiției, Zbigniew Ziobro, a anunțat ca țara sa va declanșa, luni, demersurile pentru a se retrage din tratatul privind violența impotriva femeilor, scrie BBC. El sustine ca conventia a incalcat drepturile parintilor si „contine elemente de natura ideologica”.

- Comisia Europeana, interpelata de Amnesty International cu privire la "violenta" manifestata de unii politisti croati impotriva migrantilor, si-a exprimat vineri "preocuparea" fata de aceste acuzatii si a cerut Zagrebului sa faca o "ancheta aprofundata", informeaza AFP. "Suntem foarte…

- Pandemia de coronavirus COVID-19 a „doborat” economia globala, iar miliardarii, companiile multinationale și mai multe State au pus in buzunar „trilioane de dolari”, a declarat sambata, Președintele Belarusului , Alexander Lukashenko. Lukashenko a facut aceasta de declarație in timpul unei calatorii…

- Stanislaw și Ilya Kostsew, doi frați in varsta de 19, respectiv 21 de ani, au fost condamnați la moarte, in Belarus. Aceasta este ultima țara din Europa in care pedeapsa capitala este inca aplicata, informeaza BBC.Cei doi au fost gasiți vinovați pentru uciderea unei femei, Natalya Kostritsa, fosta lor…