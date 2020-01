Luigi Di Maio a demisionat de la conducerea Mişcării 5 Stele "Sunt astazi aici pentru a-mi inainta demisia din functia de lider politic al Miscarii 5 Stele", a spus Di Maio intr-un discurs sustinut la o reuniune a partidului la Roma.



Politicianul in varsta de 33 de ani este de asteptat sa ramana totusi ministru de externe.



Di Maio conducea M5S din septembrie 2017.



Premierul italian Giuseppe Conte a afirmat anterior anuntului ca va respecta orice decizie luata de ministrul sau de externe.



