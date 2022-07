Stiri pe aceeasi tema

- Președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, critica Guvernul Romaniei pentru modul in care a ales sa raspunda la criza carburanților. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Executivul a aprobat, in ședința de joi, 30 iunie, Ordonanța de Urgența care ar reduce prețul unui litru de carburant cu 50 de bani. Teoretic, aceasta Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG) intra in vigoare din data de 1 iulie 2022, ora 0. Doar ca aplicarea acestei Ordonanțe pare sa fie facultativa…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a afirmat, marti, ca el l-a pus ministru pe Nicolae Ciuca, la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis, mentionand ca l-a refuzat pe seful statului cand a vrut sa-l propuna pentru functia de premier. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, afirma ca intrarea Romaniei in Spatiul Schengen nu este un favor, ci un drept, deoarece Romania a indeplinit toate criteriile.De asemenea, seful statului, Klaus Iohannis, trebuie "sa bata fierul cat e cald si sa foloseasca contextul favorabil pentru…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat, luni, 16 mai, ca formatiunea pe care o conduce nu sustine modificarea Constitutiei astfel incat sa se ajunga la republica parlamentara. "Suntem categoric impotriva unei republici parlamentare. Eu sunt cunoscut ca un monarhist si m am…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, l-a acuzat pe Nicolae Ciuca pentru transmiterea unui mesaj de Ziua mondiala a libertatii presei, afirmand ca șeful Guvernului este „plagiator” si „a beneficiat de instrumentarea unei operatii ample de cenzura, de ingropare in media a subiectului…

- Coaliția de guvernare a dat marți chix in Parlament. Cu largul concurs al deputaților PNL, a fost ținuta in viața legea care introduce alegerea in doua tururi de scrutin a primarilor și a șefilor de CJ. Acest proiect depus de AUR și susținut și de USR și de parlamentarii lui Ludovic Orban din 'Forța…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a criticat, luni seara, modul in care a fost tradus discursul liderului ucrainean Volodimir Zelenski si conditiile tehnice in care s-a desfasurat videoconferinta, afirmand ca „submediocrii aflati din greseala la putere” au facut Romania „de bacanie”…