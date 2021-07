Președintele PNL Ludovic Orban a susținut luni o declarație de presa dupa intalnirea membrilor coaliției care a durat cateva ore. In timpul declarațiilor, liderul liberalilor a avut o surpriza nu prea placuta. Angajații Guvernului au dat drumul la stropitorile care intrețin spațiul verde din fața Palatului Victoria exact in momentul in care Ludovic Orban raspundea […] The post Ludovic Orban, surpriza neplacuta in plina declarație de presa: angajații Guvernului au dat drumul la stropitori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .